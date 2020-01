11:49 Uhr

Im Bayerischen Wald ist ein Wolfstrio unterwegs

Im Bayerischen Wald sind wohl drei Wölfe unterwegs. Das hat die Nationalparkverwaltung mitgeteilt. Jetzt wird eine Genanalyse vorgenommen.

Durch den Schnee im Bayerischen Wald schleichen wohl mittlerweile drei Wölfe. Das teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag in Grafenau nach der Analyse von Spuren mit. Zuvor hatte die Passauer Neue Presse über den womöglich dritten sesshaften Wolf in dem Gebiet berichtet. "Anhand von Fotoaufnahmen kann man Wölfe nicht unterscheiden", sagte der Leiter des Monitorings im Nationalpark, Marco Heurich. Daher seien Urinproben und Kot der Tiere eingesammelt worden; sie würden nun bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt/Main untersucht. "Mit den Ergebnissen der Genanalyse können wir genauere Angaben machen."

Seit 2006 streunen immer wieder Wölfe durch Bayern

Bisher waren zwei sesshafte Wölfe im Bayerischen Wald bekannt. Ob das neue Tier - vermutlich aus Tschechien - dauerhaft bei den beiden bleiben wird, ist noch ungewiss. "Theoretisch kann der Wolf auch gleich wieder verschwinden", erklärte der Artenschutzexperte des Bundes Naturschutz, Uwe Friedel, in Nürnberg. Seit 2006 werden in Bayern immer wieder Wölfe nachgewiesen. Es sind in der Regel Jungtiere auf der Durchreise. (dpa/lby)

