Forscher Josef Settele: „Lieber gutes Fleisch als ein Hightech-Grill“

Plus Der international bekannte Allgäuer Forscher setzt sich für den Schutz der biologischen Vielfalt ein. Dafür wurde er nun ausgezeichnet - und hat praktische Tipps für jeden von uns.

Herr Settele, 2010 wurde in Japan eine Konvention verabschiedet, wonach das Artensterben bis 2020 beendet sein sollte. Dennoch sind eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Also außer Spesen nix gewesen?