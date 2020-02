11:18 Uhr

Ipflheim: 130 Schweine sterben bei Stallbrand

Bei einem Stallbrand in der Oberpfalz sind 130 Schweine verbrannt. Über die Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. Der Schaden geht in die Millionenhöhe.

Bei einem Stallbrand im oberpfälzischen Ipflheim sind 130 Schweine umgekommen. Die Brandursache ist aktuell noch unklar, der Schaden geht in die Millionenhöhe.

In Ipflheim sind bei einem Brand in einem Stall mehr als 130 Schweine verendet. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da der Stall außerhalb des Weilers Ipflheim lag, wurde der Brand lange nicht bemerkt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Dachstuhl bereits eingestürzt. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 800.000 bis eine Millionen Euro. (dpa/lby)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen