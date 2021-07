Im Herbst droht ein neues Corona-Chaos

Die Inzidenzzahlen steigen wieder, die Impfbereitschaft stagniert: Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht ausgestanden - und doch handelt die Politik nicht entschlossen genug.

Es ist schon eine Weile her, dass die Bürgerinnen und Bürger sich über das Spektakel, das die Regierenden alle paar Wochen bei den Ministerpräsidentenkonferenzen boten, verwundert die Augen rieben. Da ging es munter durcheinander in der Corona-Politik: hüh und hott, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, mal so rum, mal wieder ganz anders.

Ein gewisses Verständnis ließ sich im ersten Jahr der Pandemie noch aufbringen. Die Situation war neu, verwirrend und beängstigend. Auch die Wissenschaft war sich nicht immer einig. Und in der öffentlichen Meinung hatten mal die zur Vorsicht mahnenden, mal die nach Freiheit rufenden Politiker die Oberhand. Die entscheidende Frage in diesem Sommer lautet: Haben die Regierenden daraus gelernt?

Haben die Regierenden aus der Corona-Pandemie gelernt?

Es sind nur noch wenige Wochen, dann sollen Schulen und Kitas wieder normal arbeiten, Handel und Gastronomie offen bleiben und gleichzeitig die Gesundheit der Menschen geschützt werden. Wie das bei sinkender Impfbereitschaft und voraussichtlich steigenden Corona-Zahlen funktionieren soll, aber ist unklar. Dass Ende September ein neuer Bundestag gewählt wird, macht es nicht einfacher. Es droht neues Chaos – falls nicht ein kleines Wunder geschieht.

