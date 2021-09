So geht Verkehrswende: Weniger Autos und mehr Fahrräder in München

Plus Die Stadt München reduziert in den kommenden Jahren den Autoverkehr drastisch und baut Nahverkehr sowie Radwege massiv aus. Das ist auch gut so, schreibt unser Autor. Ein Kommentar.

München hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2035 will die Landeshauptstadt den ÖPNV massiv ausbauen und den Radverkehr stärken. Autofahrer haben dafür das Nachsehen, viele Spuren sollen Radwegen und Bussen weichen, manche Parkplätze werden in Freischankflächen umfunktioniert. Die Stadt treibt die Verkehrswende konsequent voran. Das kommt den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern zugute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen