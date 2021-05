Landkreis Günzburg

Legoland Günzburg wartet sehnlich auf Öffnungs-Perspektive

Wann geht es wieder rund im Freizeitpark Legoland Deutschland Resort in Günzburg? Eine Öffnung ist trotz der angekündigten Lockerungen weiter fraglich. Eine Voraussetzung: Die Corona-Inzidenz müsste dafür im Landkreis etwa halbiert werden. Für die Managerin und die Mitarbeiter wird die Situation immer schwieriger. Und potenzielle Gäste haben noch keine Chance auf kurzweilige Unterhaltung.

Von Till Hofmann

Klar ist, dass noch nichts so recht klar ist für das Legoland nach der Lockerungs-Ankündigung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Gehört der Freizeitpark, der inzwischen seit 19 Jahren Touristen aus aller Welt nach Günzburg bringt, zur „Infrastruktur für die Freizeitgestaltung“ oder nicht? Und wie sieht es mit den Hotels im Feriendorf aus bei einer stabilen Inzidenz unter 100, von der der Landkreis Günzburg aktuell noch ziemlich weit entfernt ist? Das sind die Unbekannten in einer ziemlich komplexen Corona-Gleichung, die Parkchefin Manuela Stone gerne so schnell wie möglich lösen möchte.

