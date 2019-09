08:08 Uhr

Lastwagen brennt aus - Stau auf der A8

Auf der A8 ist nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag ein Lastwagen ausgebrannt.

Auf der A8 auf Höhe Anschlussstelle Ulm-West brennt in den Morgenstunden ein Lastwagen aus. Es staut es sich auf der Strecke. Die Bergung dauert an.

Am Freitagmorgen ist auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Ulm-West ein Lastwagen vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei staute es sich für kurze Zeit auf der Strecke, solange das Fahrzeug gelöscht wurde. Gegen 8 Uhr in der Früh war das Feuer gelöscht und der Verkehr hatte sich wieder normalisiert, teilte die zuständige Autobahnpolizei Mühlhausen mit.

Die Einsatzkräfte waren während der Bergung vor Ort. Gegen 8 Uhr stand der ausgebrannte Lastwagen bereits außerhalb der Fahrbahn. Die Bergung wird laut Funkinformationen der Streife deshalb den Verkehr auf der A8 nicht beeinträchtigen. (mahei)

