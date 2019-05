13:18 Uhr

Mann soll Hund an Polizei übergeben und greift Beamte an

In Hitzenhofen bei Memmingen lief am Montag ein Hund frei herum. Es stellte sich heraus: Der Halter hätte das Tier gar nicht mehr haben dürfen.

Aufregung um einen frei laufenden Hund in Hitzenhofen bei Memmingen: Bei der Polizei Memmingen ging am späten Montagabend die Meldung ein, dass das Tier alleine unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass für diesen Hund bereits ein Beschluss vorlag, weil der Hundehalter den Wesenstest für das Tier nicht vorgelegt hatte. Als die Polizei zur Wohnung des Mannes fuhr, traf sie ihn und den Hund dort an. Nach Angaben der Polizei reagierte der Mann aggressiv und weigerte sich, seinen Hund an die Polizei zu übergeben.

Die Polizisten überwältigten den Mann, der sich massiv wehrte und die Beamten beleidigte. Er musste die Polizei auf die Dienststelle begleiten und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Sowohl der Hundehalter als auch ein Polizist wurden leicht verletzt. Der Hund wurde im Tierheim untergebracht. (AZ)

Themen Folgen