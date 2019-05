15.05.2019

Mann stirbt bei Unfall mit Dreirad in Nußdorf am Inn

In Nußdorf am Inn ist in der Nacht auf Mittwoch ein 50-Jähriger bei der Fahrt mit einem Mountaincart tödlich verunglückt.

Bei einem Unfall mit einer Art Dreirad ist in Oberbayern ein Mann gestorben. Der 50-Jährige war laut Polizei nahe Nußdorf am Inn mit einem sogenannten Mountaincart unterwegs, einer Art Dreirad ohne Pedale.

50-Jähriger stirbt nach Unfall mit Mountaincart

Nach ersten Erkenntnissen rollte er in der Nacht auf Mittwoch von einer Almhütte in Richtung Tal, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an Ort und Stelle.

Der Mann war gemeinsam mit zwei Freunden unterwegs gewesen. Als die beiden vorausfahrenden 49 und 59 Jahre alten Männer bemerkten, dass ihr Freund nicht im Tal angekommen war, suchten sie nach ihm und fanden ihn leblos in einer Böschung. (dpa)

