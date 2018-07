vor 33 Min.

Mehrere Menschen kassieren Anzeige für Hitlergruß Bayern

In Deutschland ist es verboten, den sogenannten Hitlergruß zu zeigen. Mehrere Menschen hielten sich in den vergangenen Tagen in München aber nicht daran.

In München sind mehrere Menschen wegen Zeigen des Hitlergrußes angezeigt worden. Wie die Polizei mitteilt, zeigten drei Jugendliche das verbotene Zeichen am Freitagabend am Isarufer in Thalkirchen. Polizisten einer Reiterstaffel erstatteten Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und brachten die 15-, 16- und 17-Jährigen zu ihren Eltern.

Am Montag zeigte ein 54-jähriger Mann während einer Polizeikontrolle mehrfach den Hitlergruß. Er wurde festgenommen und soll am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (AZ)

