Öffentlichkeitsfahndung

vor 23 Min.

Polizei fahndet nach vermisstem 12-Jährigen aus dem Landkreis München

Der Bub kam am Donnerstag nach der Schule nicht in einer Tagesbetreuungseinrichtung an. Jetzt fahndet die Polizei. Möglicherweise ist das Kind hilflos, heißt es.

Die Polizei fahndet nach einem zwölfjährigen Bub aus dem Landkreis München. Er fand sich nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag nicht wie gewöhnlich nach dem Schulunterricht gegen 10.30 Uhr in der nahegelegenen Tagesbetreuung in der Musenbergstraße ein. Auch an seiner Wohnanschrift im süd-östllicher Landkreis München ist der Bub bislang nicht aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin der Schule verständigte deshalb dessen Eltern sowie über den Notruf 110 die Polizei. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Suchmaßnahmen sowie die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum gewünschten Erfolg. Aktuell ist nicht auszuschließen, dass sich der Zwölfjährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet und deshalb Unterstützung benötigt. Der Bub ist 1,40 Meter groß, schlank, spricht arabisch und gebrochen deutsch, hat kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer langen dunkelblauen Stoffhose, weiß-blaues T-Shirt, blaue Turnschuhe. Er ist im Hören eingeschränkt und trägt Hörgeräte (durchsichtig und dunkelblau). Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Das Fahndungsfoto des vermissten Buben ist auf der Internetseite des Polizeipräsidiums München einsehbar. (AZ)

