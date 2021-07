Vermisster Zwölfjähriger aus dem Landkreis München nach Fahndung gefunden

Der Bub war am Donnerstag nach der Schule nicht in einer Tagesbetreuungseinrichtung angekommen. Dann fahndete die Polizei. Der Bub ist mittlerweile zu Hause.

Die Polizei fahndete am Donnerstag nach einem zwölfjährigen Bub aus dem Landkreis München. Er fand sich nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag nicht wie gewöhnlich nach dem Schulunterricht gegen 10.30 Uhr in der nahegelegenen Tagesbetreuung in der Musenbergstraße ein. Auch an seiner Wohnanschrift im süd-östllichen Landkreis München war der Bub bislang nicht aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin der Schule verständigte deshalb dessen Eltern sowie über den Notruf 110 die Polizei. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Suchmaßnahmen sowie die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum gewünschten Erfolg, weshalb die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung einleitete.

Am Donnerstagabend gab es eine Entwarnung: Der Junge sei wohlbehalten zu Hause. (AZ)