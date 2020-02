14:36 Uhr

Polizeieinsatz an Grund- und Mittelschule in Lindau stellt sich als Fehlalarm heraus

An einer Grund- und Mittelschule in Lindau lief am Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

An einer Grund- und Mittelschule in Lindau lief am Mittwoch wegen eines vermeintlichen Amokalarms ein großer Polizeieinsatz. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm.

An einer Grund- und Mittelschule in Lindau lief am Mittwochnachmittag ein größerer Polizeieinsatz, die Rede war von einem Amokalarm. Ein Sprecher der zuständigen Pressestelle der Polizei Schwaben Süd-West teilte später mit, dass es sich vermutlich um einen Fehlalarm handelte. "Wir sind am Anfang natürlich von einem Echtalarm ausgegangen", sagte er. Deshalb seien rund 150 Einsatzkräfte alarmiert worden - es seien aber nicht alle von ihnen letztendlich im Einsatz gewesen. Die Beamten durchsuchten die komplette Schule und fanden nichts, das auf einen echten Amokalarm schließen ließ. Unklar ist, wie es zu dem Alarm kam.

Dieser ging laut Sprecher um 13.03 Uhr ein. An die Grund- und Mittelschule ist auch ein Kindergarten angebunden. Der Einsatz war gegen 14.30 Uhr beendet. Die Schüler wurden evakuiert und anschließend ihren Eltern übergeben. "Es besteht und bestand zu keiner Zeit eine Gefahr", so der Sprecher. (AZ)

5 Bilder Polizeieinsatz an Grund- und Mittelschule in Lindau Bild: Benjamin Liss

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen