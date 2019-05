06:41 Uhr

S-Bahn-Stammstrecke wird am Wochenende gesperrt

Die S-Bahn-Stammstrecke in München ist von Freitagabend bis Montagmorgen teilweise gesperrt.

Am Wochenende wird auf der S-Bahn-Stammstrecke in München wieder gebaut: An welchen Bahnhöfen keine S-Bahnen fahren und wie Sie trotzdem ans Ziel kommen.

Fahrgäste, die am Wochenende auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke unterwegs sind, müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten. Die Stammstrecke wird zwischen den Bahnhöfen Pasing und dem Ostbahnhof ab Freitagabend gegen 22.40 Uhr gesperrt. Bis Montagfrüh gegen 4.30 Uhr sollen dort keine Züge fahren. Nicht betroffen von der Stammstreckensperrung sind die Züge des Fern- und Regionalverkehrs.

Stammstrecke in München am Wochenende gesperrt: So fahren die S-Bahnen

Linie S1: Die S1 beginnt bzw. endet am Hauptbahnhof Gl. 20-36 und fährt ohne Halt bis bzw. von Moosach. Zwischen Hauptbahnhof und Freising/Flughafen fährt die S1 nur im 30-Minuten-Takt.

Linie S2: Die S2 West fährt nur jede halbe Stunde und beginnt bzw. endet am Heimeranplatz. Nur zwischen ca. 22.30 und 6 Uhr starten bzw. enden die Züge oberirdisch am Hauptbahnhof. Die S2 Ost beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Zwischen Petershausen und Heimeranplatz fährt die S2 nur im 30-Minuten-Takt.

Linie S3: Die S3 West beginnt bzw. endet in Pasing. Die S3 Ost beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Linie S4: Die S4 West beginnt bzw. endet in Pasing. Die S4 Ost beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Linie S6: Die S6 West beginnt bzw. endet in Pasing. Die S6 Ost beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Linie 7: Die S7 West beginnt bzw. endet oberirdisch am Hauptbahnhof. Der Halt an der Hackerbrücke entfällt. Die S7 Ost beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Linie S8: Die S8 fährt ab Pasing ohne Halt bis Ostbahnhof Gleis 7 bis 13, ohne Halt am Leuchtenbergring und ab Daglfing normal weiter zum Flughafen. Gegenrichtung gilt sinngemäß.

Gesperrte Stammstrecke in München: Ersatzbusse werden eingesetzt

Zwischen den Bahnhöfen Pasing und dem Ostbahnhof sind Ersatzbusse unterwegs. Die Bushaltestellen sind gelb beschildert. Obacht: Die Ersatzhaltestelle am Odeonsplatz Richtung Pasing wird in die Ludwigstraße/Von-der-Tann-Straße verlegt. Die Busse fahren samstags von 9 bis 21 Uhr alle fünf Minuten, ansonsten alle zehn bis 15 Minuten.

Alternativ können Fahrgäste zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof auch die Regionalzüge nutzen. Am Samstag fahren tagsüber zudem die U-Bahnlinie U 5 und die Tram 19 zwischen Hauptbahnhof und Pasing - und zwar im Fünf-Minuten-Takt. Auch am Sonntag fährt die Tram zwischen 9 und 18 Uhr häufiger.

Reisende zum Flughafen können die S1 (ab Hauptbahnhof oberirdisch) oder die S8 (ab Pasing und Ostbahnhof) nutzen.

Mehr Informationen gibt es hier. Die Baustellen-Vorschau für die S-Bahn München finden Sie hier.

Hintergrund der Sperrung sind Vorabmaßnahmen zum Bau der zweiten unterirdischen S-Bahn-Stammstrecke und Erneuerungen von Weichen. Am vergangenen Wochenende war die gesamte Stammstrecke zwischen Pasing und dem Ostbahnhof wegen Instandhaltungsarbeiten für den S-Bahn-Verkehr gesperrt. Die Stammstrecke verläuft weitestgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren dort um die 1000 Züge. Rund 840.000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. (AZ)

Themen Folgen