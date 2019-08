Sausewind Söder ist jetzt ein Öko-Schreck

So rasant wie Markus Söder hat sich vielleicht noch kein Politiker in der Bundesrepublik neu erfunden. Die Verwandlung hat aber auch ihre Tücken.

Man muss sich gar nicht erst die Mühe machen, den Markus Söder von vor einem Jahr mit dem Markus Söder von heute zu vergleichen. Jeder Vergleich muss scheitern, wenn eine Verwandlung vergleichslos ist: So rasant wie Herr Söder hat sich vielleicht noch kein Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik neu erfunden.

Vielleicht aber auch noch nie so geschickt. Denn Söder gelingt es derzeit mit der ihm eigenen Energie, so gut wie jedes grüne Thema zu seinem Thema umzudeuten. Der Mann, der sich einst als grüner Shrek im Fasching verkleidete, ist nun der Öko-Shrek.

Damit führt Söder auch die CDU vor, die all ihre Energie für die Suche nach einem Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin verbraucht. Gar nicht ausgeschlossen, dass Sausewind Söder dafür als Unionskandidat ins Visier gerät, selbst wenn er sich öffentlich (noch) wehrt.

Gibt es einen Haken an der Verwandlung des Markus S.? Oh ja. Allen alles zu versprechen, etwa Grünes, bringt zwar Sympathien, aber nagt zugleich an der Glaubwürdigkeit. Also muss Söder bald Zahlen auf den Tisch legen, wie seine vielen Pläne a) bezahlbar sind, b) „kleine Leute“ wie versprochen entlasten und c) die Industrie nicht verschrecken. Denn die gibt es neben Bienen in Bayern ja auch noch.

Lesen Sie dazu auch: Mehrheit der Bayern unterstützt Söders Öko-Kurs - doch nicht alle trauen ihm

Themen Folgen