16:19 Uhr

Schnee bis ins Flachland: Wird es an Aschermittwoch in der Region weiß?

Schnee bis ins Flachland? Laut Meteorologen ist das am Mittwoch auch in Schwaben möglich. Gefährlich wird es besonders nachts, denn Frost droht.

Zum Schlussspurt der Narrenzeit müssen sich Feierwütige warm einpacken: In Deutschland und auch in der Region hält sich das ungemütliche Wetter. Das Tief "Zehra" hat erneut Regen und Wind im Schlepptau, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auch die Temperaturen fallen unter 10 Grad - oder wie in Schwaben sogar nahe an den Gefrierpunkt. Das bedeutet Schnee.

Schnee an Aschermittwoch: Im Flachland könnte es weiß werden

Wie die Meteorologin Janina Lersch vom Wetterdienst wetterkontor.de erklärt, werden die Temperaturen an Aschermittwoch tagsüber auf bis zu 4 Grad Celsius absinken, im Allgäu sogar auf 2 Grad. Das führe zu Schnee, der sogar bis ins Flachland fällt. An den Alpen und nördlich der Mittelgebirge regne es fast ununterbrochen. Die Meteorologen des DWD rechnen zudem mit einzelnen Gewittern.

Kleiner Trost: Die Sonne könne kurz scheinen. "Der Schnee kommt auch nicht flächenmäßig", sagt Lersch. In Richtung der Alpen steigen aber die Chancen, dass der Schnee länger liegen bleibt.

Achtung, Autofahrer: In den Nächten wird es glatt auf den Straßen

Gefährlich könnte es aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag werden. Denn dann droht Frostgefahr mit Temperaturen um die Null Grad Celsius. Autofahrer sollten dann besonders aufpassen.

"Einen großen Wintereinbruch müssen wir aber nicht befürchten", sagt die Meteorologin. Denn schon zum Wochenende werden die Temperaturen wieder milder. In Augsburg werden am Samstag sogar wieder zweistellige Temperaturen erwartet. Ungemütlich bleibe es trotzdem. "Der Schnee geht in Regen über", sagt Lersch.

Januar und Februar waren viel wärmer als im Durchschnitt

Mit 5,1 Grad Celsius über den 30 Jährigen Mittelwert war es in Augsburg und Umgebung im Februar allgemein "deutlich zu warm". "Trotzdem kann man einen späten Wintereinbruch nicht ausschließen", sagt Lersch. Immerhin habe es schon öfters noch Anfang oder Mitte März Schnee gegeben. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen