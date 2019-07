vor 48 Min.

Taxifahrer ignoriert Absperrung und fährt Polizisten an

Unschöne Szene am Rande des Pink-Konzerts in München: Ein 23 Jahre alter Taxifahrer interessierte sich nicht für eine Straßensperrung und verletzte einen Polizisten leicht.

Ein Taxifahrer hat am Freitagabend eine Absperrung in der Nähe des Olympiaparks in München ignoriert und später einen Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Verkehr wegen des Pink-Konzerts im Olympiastadion umgeleitet, das Abbiegen vom Spiridon-Louis-Ring aus war nur nach rechts möglich, die Linksabbiegerspur in die Lerchenauer Straße war mit Pylonen abgesperrt. Das interessierte den 23-jährigen Taxifahrer aber offenbar wenig: Er fuhr bis zur Kreuzung vor, stieg aus und räumte eine Pylone aus dem Weg.

Nach Angaben der Polizei sprach ihn ein Beamter an und erklärte ihm, warum die Straße gesperrt wurde. Den Taxifahrer ignorierte den Polizisten aber, stieg in sein Auto und fuhr los. Der Polizist stellte sich vor das Auto, um den Mann vom Weiterfahren abzuhalten - der hielt aber nicht an, sondern fuhr auf den Beamten zu. Der Taxifahrer schob den Polizisten mit seinem Fahrzeug zur Seite und lud ihn dabei kurzzeitig auf die Motorhaube auf. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt.

Der Taxifahrer entfernte sich mit seinem Auto in Richtung Norden, eine Polizeistreife hielt ihn aber kurz darauf in der Lerchenauer Straße an. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (AZ)

Themen Folgen