vor 50 Min.

Teisendorf: 100.000 Euro Schaden nach Feuer in Möbelausstellung

Ein Brand in einer Teisendorfer Möbelausstellung hat einen Schaden von rund 100.000 Euro angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Feuer in einer Möbelausstellung im oberbayerischen Teisendorf ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch unklar.

In Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) hat ein Brand in einer Möbelausstellung einen Schaden von rund 100.000 Euro angerichtet. Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag im Ausstellungsbereich einer Schreinerei aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar. (dpa/lby)

