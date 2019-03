13:28 Uhr

Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

In Nürnberg sind ein Auto und ein Polizeibus zusammengestoßen. Ein älteres Ehepaar wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Polizeibus in Nürnberg sind vier Menschen verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Der Streifenwagen sei am Mittwoch auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als er an einer Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug kollidierte, teilten die Beamten mit. Durch den Aufprall wurde der Wagen von der Straße über den Gehweg geschleudert, bevor er in den Zaun eines Baumarktes krachte. Im Auto saßen ein 78-Jähriger und seine 70 Jahre alte Ehefrau. Beim Aufprall wurden sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Beamten, die in dem Polizeibus saßen, kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Wie schlimm sie verletzt wurden, war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrer Medien über den Unfall berichtet. Wie genau und warum die beiden Autos zusammenstießen, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei zog zur Klärung einen Sachverständigen hinzu. (dpa/lby)

Themen Folgen