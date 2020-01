vor 2 Min.

Wetterdienst warnt in ganz Bayern vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag vor Sturm in ganz Bayern. Für den Alpenrand gilt eine Unwetterwarnung. Wird es nun auch winterlich?

Es wird stürmisch am Dienstag: Ein Tiefdruckgebiet, das von Westen her nach Bayern zieht, bringt sturmartige Böen, Gewitter und ein bisschen Schnee. Laut Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst wetterkontor.de erreichen die Sturmböen in Augsburg Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. In höheren Lagen rechnet Schmidt mit Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Und mit dem Sturm sollen auch Gewitter nach Bayern ziehen.

Sturm: Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde in Bayern - Unwetterwarnung für Alpenrand

Laut Schmidt werden die Sturmböen am Dienstagmittag ihre Hauptphase erreichen. "Da kühlt es dann auch ab, es kann zu Graupelschauern und Gewitter kommen", sagt Schmidt.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag für ganz Bayern eine amtliche Warnung der Stufe 2 vor Sturmböen herausgegeben, die bis mindestens 17 Uhr angesetzt ist. Für den Alpenrand gelten sogar Unwetterwarnungen (Stand: 6.45 Uhr).

Die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes 1 / 7 Zurück Vorwärts Was bedeuten die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Vorabinformation Unwetter: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

Stufe 1 (gelb), Wetterwarnung: Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

Stufe 2 (orange) Warnung vor markantem Wetter: In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 (rot), Unwetterwarnung: Stufe rot ist erreicht, wenn golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Liter pro Stunde erwartet wird. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden und sich über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 4 (violett), Warnung vor extremem Unwetter: Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Winterliches Wetter in Bayern: Nachts kann es glatt werden

Laut Jürgen Schmidt von wetterkontor.de kann es bis in tiefere Lagen hinein wird es auch schneien, von einem Wintereinbruch will der Meteorologe aber nicht sprechen. "Dazu ist es insgesamt noch zu mild." Der Schnee taue zu schnell wieder weg, nur in höheren Lagen ab 800 Metern wird der Schnee liegen bleiben, vermutet der Experte.

Er warnt allerdings davor, dass es durchaus glatt werden kann. Denn in der Nacht sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt und das kann für Glatteis sorgen. Insgesamt werden die nächsten Tage recht wechselhaft, von Westen kommt auch immer wieder wärmere Luft nach Bayern.

Die Hoffnung auf Schnee brauchen Winterfreunde aber noch nicht aufgeben: Laut Schmidt kann es ab Mitte kommender Woche zu einem Wetterumschwung kommen, der kältere Luft mit sich bringt. Und dann könnte es auch mehr schneien. (dolli)

