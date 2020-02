15:16 Uhr

Wie sechs Freunde für den querschnittgelähmten Vincent kämpfen

Der 17-jährige Vincent aus München stürzt beim Skifahren und sitzt seither im Rollstuhl. Nun sammeln seine Freunde Spenden für sein neues Leben

Von Maria Heinrich

Seit der ersten Klasse sind Vincent und Merlin eng befreundet. Sie spielen jahrelang zusammen Fußball, wechseln gemeinsam auf dasselbe Gymnasium und wachsen mit fünf anderen Jungs zu einem engen Freundeskreis zusammen. Für die Teenagerclique ist es ein großer Schock, als sie im März 2019 die schlimme Nachricht bekommen: Vincent hat versucht, beim Skifahren über eine Schanze zu springen, ist allerdings tragisch gestürzt und auf den Rücken geknallt. Der 17-Jährige ist schwer verletzt, durch den Aufprall sind einige seiner Organe gerissen. Mehrfach muss er in einer Unfallklinik notoperiert werden. Monatelang wird er behandelt, darf nicht nach Hause. Heute steht fest: Vincent wird vermutlich für immer querschnittgelähmt sein.

Seine Freunde Franz, Fynn, Felix, Tim, Max und Merlin leiden in dieser schweren Zeit mit ihm – und wollen etwas tun, um ihrem Kumpel in seiner Notlage zu helfen. Mit ihren Eltern setzen sie sich zusammen und überlegen, was sie unternehmen können. Merlins Mutter, Susanne Soller, koordiniert das Treffen. „Wir haben der Familie angeboten, dass sie sich melden soll, wenn wir etwas tun können. Wir kennen uns ja alle ein bisschen, über die Jungs und übers Fußballtraining.“ Schnell wird der Gruppe klar: Sie wollen Vincent finanziell unterstützen – doch das ist gar nicht so einfach. „Es war uns allen wichtig, dass wir seriös und transparent vorgehen.“

Vincent befindet sich derzeit in einer Rehaklinik in Pforzheim, die sich auf Patienten mit Querschnittlähmung spezialisiert hat. Dort wird er bis Ende Februar bleiben, danach will er wieder nach Hause, erzählt Susanne Soller. Die Eltern und der kleine Bruder sind bereits im Januar in eine barrierefreie Wohnung in München gezogen, wo der 17-Jährige wohnen und sich im Rollstuhl bewegen kann.

Doch die Familie hat derzeit mit hohen Kosten zu kämpfen. „Die Therapie ist teuer, dazu kommen Umbau, Umzug und vielleicht noch ein behindertengerechtes Auto oder ein elektrischer Rollstuhl, die sie anschaffen muss“, erzählt Merlins Mutter. Zudem könne Vincents Mutter Bettina Herborn momentan nicht arbeiten, weil sie ihren Sohn in der Reha unterstützt. Das gehe alles sehr schnell ins Geld.

Dieses Problems waren sich die sechs Freunde schnell bewusst und starteten mit ihren Eltern eine Spendenaktion unter dem Motto „Einer von uns“. Susanne Soller erklärt: „Die Jungs wollten alle Leute, die sie und ihre Familie kennen, zu einer kleinen Spende bewegen.“ Sie schrieben Listen mit Kontakten, durchsuchten ihre Adressbücher, sprachen Freunde, Verwandte, Schulkameraden, Fußballkumpel, Nachbarn und Mitglieder der Kirchengemeinschaft an.

Über eine öffentliche Aktion auf Facebook wollten sie aber nicht gehen. „Sie wollten alles lieber etwas vorsichtiger und persönlicher angehen“, sagt Soller. Die Clique setzte einen Brief auf, den sie an mehrere hundert Menschen aus dem Familien- und Bekanntenkreis schickte. „Die Jungs wollten nicht wildfremde Menschen um Geld anbetteln.“ Unterstützung bekommen sie dabei von der Fridericke-und-Wolfgang-Erlenbach-Stiftung. Sie sammelt das Geld, übernimmt die Verwaltung und stellt ab 200 Euro eine Spendenquittung aus. „Wir wollen es alles so transparent und sicher wie möglich machen.“

Vor zwei Monaten haben Franz, Fynn, Felix, Tim, Max und Merlin den Spendenaufruf gestartet, inzwischen haben sie ungefähr 100000 Euro gesammelt. „Und ein Ende ist noch nicht in Sicht“, erzählt Susanne Soller. „Es melden sich immer wieder Leute, die etwas beisteuern möchten oder die zum Beispiel an ihrem runden Geburtstag eine Sammelbox für Vincent aufstellen.“

Es ist eine tolle Nachricht für den 17-Jährigen. In ein paar Wochen ist seine Therapie abgeschlossen, dann darf er nach Hause. Dann will er so schnell wie möglich zurück in die Schule zu seinen Klassenkameraden. „Für Vincent ist es sehr gut, dass er Freunde hat, die an seiner Seite stehen“, erzählt seine Mutter Bettina Herborn. „Er blickt trotz allem zuversichtlich in die Zukunft und seine Freundschaften unterstützen ihn mental sehr.“ Seine Kumpel haben ihn erst vor kurzem besucht und sich zusammen mit ihm bis spät in die Nacht den Superbowl angesehen.

