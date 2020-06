07.06.2020

"Zucker-Königin" aus der Region gewinnt bei TV-Backshow

Regina Lanz hat jahrelang für ein Neuburger Café gearbeitet und wohnt bei Thierhaupten. Jetzt hat die Konditormeisterin bei "Das große Backen – Die Profis" gewonnen.

Von Anna Hell

Hundert Eclairs in vier Stunden und davon je 25 Stück zu jeder Jahreszeit – das erfordert Geschick, Konzentration und höchste Präzision. Bereits die erste Aufgabe im Finale der vierteiligen Sat.1-Produktion „Das große Backen – Die Profis“ brachte Regina Lanz und Teamkollegin Sibylle Langner ins Schwitzen.

Regina Lanz zauberte im "Das große Backen"-Finale einen Baum aus Zucker

Ihre Eclairs gingen im Ofen zu hoch auf. Nach einem kurzen Schock beschlossen die Konditormeisterinnen, einen neuen Brandteig zu machen. Und obwohl Geschmack und Dekoration die Jury überzeugten, landeten Lanz und Langner mit 24 von 30 möglichen Punkten in der ersten Finalrunde nur auf Platz zwei. Denn die dreiköpfige Jury, bestehend aus Günther Koerffer (Hofkonditor am schwedischen Königshaus), Bettina Schliephake-Burchardt (Motivtorten-Expertin) und Christian Hümbs (mehrfacher „Pâtissier des Jahres“) fordert fehlerfreie Kreationen.

„Team Schwarz“ steht nach eigenen Worten für Filigranes und Eleganz. Bei der Jury konnte das Duo aber auch geschmacklich in allen vier Folgen punkten. Regina Lanz stammt aus dem Rainer Stadtteil Oberpeiching und hat bereits in verschiedenen Cafés und Hotels gearbeitet, darunter auch auf Schloss Elmau. Inzwischen hat die 28-Jährige ein Kleingewerbe und wohnt in Neukirchen bei Thierhaupten. Teamkollegin Sibylle Langner, 30, kommt aus dem Kreis Offenbach.

"Team Schwarz" überzeugte die "Das große Backen"-Jury mit Vanille-Sanddorn-Pralinen

Die beiden haben sich auf der Meisterschule in München kennen und schätzen gelernt. Während Langner ausgezeichnet mit Kuvertüre arbeiten kann, liegt Lanz das Arbeiten mit Zucker. Daher auch die Spitznamen „Zucker-Königin“ und „Kuvertüre-Prinzessin“ in der Sendung.

Ihr Können stellte „Königin Lanz“ in der zweiten Finalaufgabe unter Beweis: ein Zuckerbaum mit Schleifen und vier filigranen Ringen, die jeweils eine Jahreszeit darstellten. Das Schaustück bildete den Mittelpunkt des geforderten Vier-Jahreszeiten-Banketts mit Erdbeer-Rhabarbertorte, 25 Bergamotte-Macarons, den Winter-Eclairs sowie 25 Vanille-Sanddorn-Pralinen.

Juror Günther Koerffer blickte Regina Lanz besonders bei ihrem Zuckerschaustück in der Final-Show von "Das große Backen - die Profis" genau auf die Hände. Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Letztere hatten es besonders Günther Koerffer angetan: „Ich sage es nicht oft, aber hier ist wieder das Engelchen, das mir auf die Zunge pinkelt – fehlerfrei“, urteilte der schwedische Hofkonditor. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen sicherte sich Team Schwarz mit 50 Punkten die Siegerprämie: den goldenen Cupcake und 10.000 Euro. Lanz will sich von ihrer Hälfte des Geldes einen Sahnebläser für ihre Backstube kaufen. Zu Beginn der Backshow waren sechs Duos aus Konditormeistern und Pâtissiers angetreten.

