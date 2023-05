Ärzte-Streik in Bayern heute: Welche Kliniken in Schwaben sind betroffen?

Am Dienstag streiken an kommunalen Kliniken in Bayern Tausende Ärzte. Ein Großteil der Kliniken wird deshalb nur notbesetzt sein. Welche Kliniken in Schwaben betroffen sind.

Tausende Ärztinnen und Ärzte streiken am Dienstag in Bayern. Der Marburger Bund (MB) hat Mediziner an kommunalen Kliniken zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. "Unsere Mitglieder sind bereit, ihren Forderungen sehr wirksam Nachdruck zu verleihen, solange dies nötig ist", sagte der bayerische Landesvorsitzende des MB Bayern Andreas Botzlar laut einer Mitteilung. Allein die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) könne jetzt den Druck aus dem Kessel nehmen.

Ein Großteil der Kliniken wird am Dienstag nur notbesetzt sein. Um die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, bot der MB den Krankenhausträgern den Abschluss einer Notdienstvereinbarung auf Grundlage einer Wochenendbesetzung an.

Ärzte streiken: Marburger Bund fordert höhere Gehälter

Der Tarifstreit zwischen dem MB und den VKA dauert inzwischen schon Monate. Der MB fordert für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken einen Inflationsausgleich und ergänzend eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Am 22. Mai soll die fünfte Verhandlungsrunde stattfinden. Die Tarifverträge gelten bundesweit für etwa 55.000 angestellte Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern.

Ärzte streiken heute auch in Bayern

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in Bayern etwa 60 Prozent der Kliniken in kommunaler Trägerschaft. Die meisten dieser Häuser gehören dem Marburger Bund zufolge der VKA an und werden deshalb bestreikt. Die restlichen Kliniken werden von privaten oder freigemeinnützigen Trägern geführt. Nach Angaben des MB orientieren sich diese aber meist an den mit der VKA getroffenen Tarifabschlüssen.

Auch am Klinikum Ingolstadt wird gestreikt. Dort sind Einschränkungen in der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Voraussichtlich werden alle Fachbereiche des Klinikums durch den Warnstreik der Ärztegewerkschaft Marburger Bund betroffen sein. Planbare Operationen am Dienstag wurden abgesagt und die betroffenen Patientinnen und Patienten informiert.

Diese Kliniken in Schwaben sind vom Ärzte-Streik heute betroffen

Auch die Ärztinnen und Ärzte an mehreren Kliniken in Schwaben nehmen an dem Warnstreik am Dienstag teil. Laut dem MB wurde mit folgenden Krankenhäusern eine Notdienstvereinbarung getroffen:

Klinikverbund Allgäu

Kliniken Ostallgäu und Kaufbeuren

und Klinikum Memmingen

Klinik Günzburg

Krankenhaus Aichach

Wertachklinik Bobingen

Stiftungsklinik Weißenhorn

Auch andere Krankenhäuser in Schwaben, mit denen keine Notdienstvereinbarung getroffen wurde, können vom Warnstreik betroffen sein.

Klinik-Ärzte streikten bereits im März

Bereits im März rief der MB zu Wanrstreiks auf. In Schwaben waren damals der Klinikverbund Allgäu, die Kliniken Ostallgäu, die Wertachkliniken, das Klinikum Landsberg, und die Krankenhäuser in Aichach, Günzburg und Weißenhorn betroffen.