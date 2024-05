Familie aus dem Ostallgäu nach Zwangsräumung obdachlos: „Da hat man schon verloren“

Plus Nach einer Zwangsräumung aus ihrem Mietshaus ist eine Familie aus Pforzen wohnungslos. Der Grund: Sie finden einfach keine Wohnung in der Umgebung.

Ein Brief stellt das Leben einer Pforzener Familie auf den Kopf: Darin wird ihnen die Zwangsräumung ihres Mietshauses angekündigt. Nur wenige Tage später müssen sie raus mitsamt den drei Kindern, von denen eines eine Behinderung hat.

Weil sie ohne Dach über dem Kopf dastehen, kommen sie vorübergehend in einer notdürftigen Unterkunft der Gemeinde unter. Wie es dazu kommen konnte und wo von Obdachlosigkeit Betroffene im Landkreis Hilfe finden können.