Lawine in Balderschwang 2019: Im Hotel Hubertus sieht es heute so aus

Vor fünf Jahren wurde der Wellnessbereich des Hotel Hubertus in Balderschwang zerstört. Heute erstrahlt er in neuem Glanz.

Von Tobias Schuhwerk

Die weiße Walze setzte sich um kurz nach fünf Uhr morgens in Bewegung - und rauschte mit einem dumpfen Grollen hangabwärts. Marc Traubel wird das Geräusch der 300 Meter breiten Lawine nie vergessen.

Vor fünf Jahren sorgte sie für einen Schockmoment im Leben des heute 40-jährige Geschäftsführer des Hotel "Hubertus Mountain Refugio Allgäu" in Balderschwang (Kreis Oberallgäu). Der Familienvater musste mitansehen, wie die Schneemassen den Wellnessbereich des Vier-Sterne-Resorts unter sich begruben und total zerstörten. Experten schätzten, dass damals 20.000 Kubikmeter Schnee hinunter donnerten.

