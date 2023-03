Amoklauf in Hamburg

Verwandter über Hamburger Amokschützen: "Sofort befürchtet, dass er es ist"

Bei dem Amoklauf in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden acht Personen getötet. Verantwortlich soll Philipp F. sein, ein Mann, der aus Kempten stammt.

Der Amoklauf in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg löst im Umfeld des mutmaßlichen Täters Bestürzung aus. Ein Verwandter schildert einen rasanten Wandel.

Als er die Nachrichten vom Amoklauf in Hamburg las, beschlich Heinrich O. (Name von der Redaktion geändert) schnell ein ungutes Gefühl. „Ich hatte sofort die Befürchtung, dass er es ist“, sagt O. gegenüber unserer Redaktion. Er ist mit dem Mann, der am Donnerstagabend mutmaßlich sieben Personen und dann sich selbst getötet hat, verwandt.

