Mehrere Verletzte bei Maifeier-Schlägereien in Bayern

In der Nacht zum 1.

Mai ist es in Bayern zu mehreren Auseinandersetzungen mit Verletzten auf Festen und Feiern gekommen. Zum Teil waren die Beteiligten angetrunken, wie aus den Polizeiberichten hervorgeht.

Bei Maifeiern im Landkreis Donau-Ries wurden mindestens vier Menschen verletzt, einer davon schwer. In Rain gerieten vier junge Männer in einen Streit, durch Schläge wurde einer von ihnen schwer und ein anderer leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der 21 Jahre alte Schwerverletzte kam ins Krankenhaus.

In Marxheim soll ein betrunkener 47-Jähriger zwei andere mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben - ein 49-Jähriger wurde mittelschwer, ein 33-Jähriger leicht verletzt. Weil sich der 47-Jährige auch gegenüber den Polizisten aggressiv zeigte, wurde er vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam.

Im Landkreis Miltenberg wurden vier junge Menschen nach einem eskalierten Streit auf einem Maibaumfest leicht verletzt. Eine zehnköpfige Männergruppe soll in Wörth am Main vier Menschen im Alter von 21 bis 24 Jahren geschlagen und getreten haben. Danach flüchteten die Angreifer.

