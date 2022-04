Mann findet gestohlenes Rad nach vier Jahren wieder

Nach vier Jahren hat ein Mann im Allgäu sein gestohlenes Mountainbike wiedergefunden.

Der 38-Jährige war nachts in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) auf dem Nachhauseweg und erkannte sein an einem Gartenzaun abgesperrtes Fahrrad wieder, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers fand der Besitzer das Mountainbike in der Nacht zum Sonntag gut einen Kilometer von seinem Haus entfernt. Er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten das Rad vorläufig als Beweismittel sicher. Wer es stahl und wer es zuletzt benutzte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-799450/4 (dpa)