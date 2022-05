Bayern

vor 32 Min.

In die Kamerafalle getappt: Braunbär in Bayern gesichtet

In Bayern ist ein Braunbär in eine Fotofalle getappt.

In Bayern ist ein Braunbär in eine Fotofalle getappt. Bislang sind keine Sichtungen von Menschen bekannt - doch in der Region sollte Vorsicht gelten.

Von Lukas von Hoyer