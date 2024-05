Basketball: Bamberg verliert Topscorer Copeland

Zach Copeland war der beste Werfer der Bamberg Baskets. Zur kommenden Saison wechselt er nach Italien.

Die Bamberg Baskets müssen künftig ohne ihren Topscorer Zach Copeland auskommen. Der US-Amerikaner wechselt zum italienischen Erstligisten Neapel, wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Copeland war in der abgelaufenen Spielzeit mit durchschnittlich 17,7 Punkten bester Werfer der Franken. Der 26-Jährige hatte bereits vor seinem Wechsel nach Bamberg vor einem Jahr in Italien gespielt.

(dpa)