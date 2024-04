Söder stellt sich hinter Stadt-Umland-Bahn in Franken

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich in einem Interview der "Nürnberger Nachrichten" deutlich für den Bau einer Stadt-Umland-Bahn in den Städten Erlangen, Nürnberg und Herzogenaurach stark gemacht.

"Ich bin sicher, dass die StUB als Verkehrsachse für die ganze Region wichtig ist", sagte Söder der Zeitung (Montag). Das Projekt, dessen Kosten zu 90 Prozent von Bund und Freistaat übernommen werden sollen, sei auch Voraussetzung für die Entscheidung von Siemens gewesen, in dessen Erlanger Campus zu investieren.

Die Entscheidung für das auf Kosten von 635 Millionen Euro geschätzte Bahnprojekt hängt derzeit am Widerstand der CSU-Fraktion im Erlanger Stadtrat. Dort wurde ein erneuter Bürgerentscheid angestrengt, der nun am 9. Juni erfolgen soll. Söder gibt jedoch eher Erlangens SPD-Oberbürgermeister Florian Janik die Schuld. "Ich appelliere an OB Florian Janik, nochmal das Gespräch zu suchen. Denn es entsteht der Eindruck, dass die StUB als Argument dient, um viele Straßen zurückzubauen", sagte Söder den "Nürnberger Nachrichten". "Wenn nun das Aus käme, wäre das ein Schaden für die ganze Region und das Geld wird woanders verbaut."

(dpa)