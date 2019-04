07:02 Uhr

Streit zwischen Kollegen: Mann stirbt nach Messerattacke in Hostel

Bei einem Streit mit seinen Kollegen in einem Hostel in München zog ein Mann ein Messer und verletzte sie schwer. Ein 61-Jähriger starb an den Folgen.

Bei einer Messerattacke in einem Hostel in der Münchner Arnulfstraße ist ein 61-jähriger Mann getötet worden. Ein 36-Jähriger wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Kollege der beiden, wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei kam es zwischen den drei Kollegen am Montagabend in dem Hostel zu einem heftigen Streit, der dann eskalierte. Der 22-Jährige zog ein Messer und stach auf seine Begleiter ein.

Tatort in der Arnulfstraße in München nach Messerattacke abgeriegelt

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Tatort wurde am Ostermontag zwischenzeitlich großräumig abgesperrt. Worum es bei dem Streit ging und wieso der Mann plötzlich ein Messer zog, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. "Zum Hintergrund des Ganzen können wir noch keine Angaben machen", sagte eine Sprecherin. Mehr dazu in Kürze. (AZ/dpa)

