vor 48 Min.

Klettern, obwohl der Körper gelähmt ist: "Man darf nie aufgeben"

Plus Klettern ist ein Trendsport. Im Alpenverein Augsburg gibt es aber eine besondere Gruppe. Hier steigen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen über ihre Grenzen hinaus.

Von Daniela Hungbaur

Johannes Müller hat von Geburt an eine spastische Lähmung beider Beine. Sie erschwert ihm das Gehen beträchtlich, sodass er sich nur mithilfe von zwei Krücken fortbewegen kann. Wer den 41-Jährigen die Sportanlage Süd in Augsburg betreten sieht, traut etwa 30 Minuten später seinen Augen kaum: Johannes Müller steigt kontinuierlich eine zwölf Meter hohe Kletterwand hinauf – Griff für Griff, hoch konzentriert.

Wer genau hinschaut, dem fallen natürlich schnell Unterschiede zu den vielen anderen Kletterern in der Halle auf: So zieht Johannes Müller seine Füße Stück für Stück mithilfe von Beinschlaufen hoch. Auch trägt er einen besonderen Gurt um seinen Oberkörper. Und unter ihm steht Theo Hoch und sichert ihn mit einem speziellen Flaschenzug, er freut sich sichtlich, dass Müller so gut vorankommt.

