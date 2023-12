Berwanger Hof

vor 48 Min.

Hof von Schlagersängerin Margot Werner wird abgerissen: Wie es weitergeht

Plus Schlagersängerin Margot Werner erfüllte sich mit dem Berwanger Hof einen Lebenstraum. Doch die Betriebskosten trieben sie in den Ruin. So geht es jetzt weiter.

Von Benedikt Siegert

Einst Stolz einer ganzen Urlaubsregion, war der Berwanger Hof im Tiroler Bezirk Reutte zuletzt nur noch Ziel von Souvenirjägern. Sie warfen Scheiben ein, knackten Schlösser und ignorierten dabei das strikte Zutrittsverbot. Die Verlockung, ein Erinnerungsstück eines schillernden Stars zu ergattern, war offenbar groß. Im Jahr 2005 hatte das Nobelhotel der Schlagerdiva Margot Werner („So ein Mann, so ein Mann“) schließen müssen. Die horrenden Unterhaltskosten hatten Star und Hotelbetrieb in den Ruin getrieben. 2012 nahm sich Margot Werner völlig verarmt in München das Leben.

Berwanger Hof wird abgerissen: Bauarbeiten haben begonnen

Der Berwanger Hof, ihr Stolz, verfiel seither. Durch Eigentümerwechsel, Todesfälle und Konkurse schien die Zeit dort wie stehen geblieben: Autogrammkarten, Schallplatten und Fotoalben lagen dort neben Sektkübeln, Hotelbetten und Schwimmbadfliesen. Ein Eldorado für Fans sogenannter Lost Places. Sie verschafften sich illegal Zutritt ins Haus, um Erinnerungsfotos zu schießen und persönliche Gegenstände von Werner zu ergattern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen