Kesser Thorup: Augsburg will Leverkusen-Bezwinger sein

Bange machen gilt nicht: Unter Jess Thorup hat der FC Augsburg im eigenen Stadion noch nicht verloren. Am Samstag kommt der ungeschlagene Spitzenreiter.

Augsburgs Trainer Jess Thorup schlägt vor der Mammutaufgabe gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen kesse Töne an. "Wir haben ein anspruchsvolles Auftaktprogramm, aber wir mögen Herausforderungen. Und wir sehen die Möglichkeit, die erste Mannschaft in dieser Saison zu sein, Bayer Leverkusen zu schlagen", sagte der Däne am Donnerstag mit Blick auf das erste Spiel des Jahres in der Fußball-Bundesliga. Mit Blick auf diesen Samstag (15.30 Uhr) in der ausverkauften WWK Arena ergänzte Thorup: "Vor unseren Fans ist alles möglich."

Auch Thorup kennt freilich die Saison-Statistiken. Und die weisen für Bayer nach 25 Pflichtspielen 22 Siege und drei Unentschieden aus. Aber mit Thorup als Trainer hat der FCA daheim noch nicht verloren. Und Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat gegen Augsburg noch keinen Punkt geholt. In der vergangenen Saison verlor Bayer gleich zweimal gegen den FCA. "Was Xabi Alonso in Leverkusen geschaffen hat, ist toll", sagte Thorup gleichwohl.

Seine Taktik für einen Überraschungserfolg mochte der 53-Jährige vorab nicht preisgeben. Nur soviel: Es werde nicht nur reichen, "den Bus vor das eigene Tor zu stellen", also alleine massiv zu verteidigen. "Die Frage ist auch, was machen wir mit dem Ball?"

Außenverteidiger Mads Pedersen fehlt nach einer Operation in der Winterpause noch verletzt, ist aber zudem nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Robert Gumny oder Iago heißen Thorups Optionen für die linke Abwehrseite.

(dpa)