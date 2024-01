Knop dankt Beckenbauer für das Lachen über "Kaiser"-Parodien

Comedian Matze Knop, der Franz Beckenbauer viele Jahre bei Fernsehauftritten parodierte, hat der Fußballlegende posthum gedankt.

"Danke, dass du über meine Späße lachen konntest und mir immer respektvoll und warmherzig begegnet bist", schrieb Knop bei Instagram. "Ohne dich wäre ich beruflich nicht der, der ich heute bin. Danke, lieber Franz!" Was Beckenbauer für Deutschland geleistet habe, suche seinesgleichen, so Knop.

Auch andere Wegbegleiter aus der Show-Szene würdigten den am Sonntag gestorbenen Beckenbauer. Oliver Pocher, der bei Knops Imitationen häufig in verschiedenen Rollen dabei war ("Die Bayern WG"), würdigte Beckenbauer in einem Instagram-Video als "eine der herausragendsten Persönlichkeiten Deutschlands" und als "unglaublich warmherzigen Menschen".

Pocher erinnerte auch an die Leistung Beckenbauers als Chef des WM-Organisationskomitees bei der Heim-WM in Deutschland 2006. "Das sollten wir ihm nicht vergessen, das hat wirklich jahrelang auf Deutschland eingezahlt - nicht nur fußballerisch, sondern auch alles, was da drumherum passiert ist", sagte Pocher, der zur WM 2006 die Stadionhymne "Schwarz und Weiß" beigesteuert hatte. "Die Zeit hat er uns gegeben und uns allen geschenkt."

Auch die Show-Größen Thomas Gottschalk und Otto Waalkes widmeten Beckenbauer Instagram-Posts mit gemeinsamen Fotos. Gottschalk verabschiedete den Fußballer mit den Worten "Servus Franz. Dein Thomas", Waalkes schrieb "Gute Freunde kann niemand trennen" - und zitierte so den Titel des Evergreens, mit dem es die Fußballlegende 1966 in die Charts schaffte.

