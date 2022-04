Plärrer findet statt – was ist mit Oktoberfest und Festwoche?

Plus Der Augsburger Plärrer findet erstmals wieder ohne Corona-Auflagen statt. Rund um die Allgäuer Festwoche und das Münchner Oktoberfest gibt es noch viele Fragezeichen.

Karussell, Festzelte, Zuckerwatte und das ein oder andere Bier: Das wünschen sich viele Menschen in Bayern nach zwei Jahren Corona-Pandemie ohne große Volksfeste.