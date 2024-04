Nürnberg verlängert mit Eishockey-Torhüter Treutle

Die Nürnberg Ice Tigers und Torhüter Treutle arbeiten langfristig zusammen. Sportdirektor Ustorf hebt wichtige Verdienste hervor.

Torhüter Niklas Treutle bleibt in der Deutschen Eishockey Liga langfristig bei den Nürnberg Ice Tigers. Die Vertragsverlängerung der "wichtigen Identifikationsfigur" gaben die Franken am Dienstag bekannt. Der 32-Jährige will bis zum Ende der Saison 2026/27 bleiben.

"In den letzten gut zwei Monaten der vergangenen Saison hat Niklas seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Als gebürtiger Nürnberger ist er eine wichtige Identifikationsfigur für uns auf und neben dem Eis", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf. "Nürnberg freut sich, dass Niklas für drei weitere Jahre ein Ice Tiger bleibt."

Treutle hat bislang 400 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse bestritten, 281 davon für die Nürnberg Ice Tigers seit seiner Rückkehr vor sieben Jahren. Von Januar dieses Jahres bis zum Ende der Hauptrunde konnte Treutle mit einem Gegentorschnitt von 2,30 den drittbesten Wert unter den Stammtorhütern der DEL aufweisen.

(dpa)