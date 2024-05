Betriebsunfall: Mann stürzt mit Radlader in See und stirbt

In Schwaben ist ein 72-Jähriger mit seinem Radlader in einen Baggersee gestürzt und ums Leben gekommen.

Er habe nach aktuellem Kenntnisstand in einem Kieswerk in Dillingen an der Donau Verladearbeiten mit Kies durchgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dabei sei es am Montag zu dem Betriebsunfall gekommen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

(dpa)