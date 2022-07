Straubing Tigers verpflichten Torwart Miska

Die Straubing Tigers haben die Torhüterposition für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga besetzt.

Wie die Niederbayern am Samstag mitteilten, steht Goalie Hunter Miska (27) künftig für die Tigers zwischen den Pfosten. Nach insgesamt 113 Partien in Nordamerikas zweithöchster Spielklasse AHL hütete Miska in der abgelaufenen Spielzeit fünfmal das Tor der Colorado Avalanche in der NHL. "Hunter ist ein etablierter AHL-Goalie, der aus einer hervorragenden Organisation zu uns wechselt und die Erfahrung aus verschiedenen Ligen nach Straubing bringt", begründete Straubings Sportlicher Leiter, Jason Dunham, die künftige Zusammenarbeit.

(dpa)