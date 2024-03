Schüsse bei Streit zweier Gruppen in München abgegeben

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf einem Münchner Parkplatz sind mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert worden.

Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Gruppen hatten sich demnach am Sonntagabend auf dem Parkplatz in Freimann getroffen, als es aus bislang ungeklärter Ursache zum Streit kam.

Nachdem erste Schüsse gefallen waren, habe sich einer der Beteiligten in ein Schnellrestaurant geflüchtet und sei von zwei Menschen aus der anderen Gruppe verfolgt worden. Einer der Verfolger habe da immer noch die Waffe in der Hand gehalten. Die Gäste flüchteten aus dem Restaurant und auch die drei Männer traten wieder auf die Straße. Dann seien weitere Schüsse abgegeben worden, woraufhin die zwei Tatverdächtigen, die dem Mann in das Restaurant gefolgt waren, mit einem Auto davonfuhren.

Bei der Fahndung kam der Fluchtwagen einer Polizeistreife entgegen, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Autos auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. In einer Sackgasse gelang es den Beamten, den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren. Die Einsatzkräfte fanden einen Baseballschläger und eine Schreckschusswaffe und stellten die Objekte sicher. Die Waffe sei einem 19-Jährigen zuzuordnen, der auch den Fluchtwagen fuhr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Im Auto saßen vier weitere Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren.

Bei der Absuche des Parkplatzes fand die Polizei weitere Waffen und zwei Patronenhülsen. Gegen die Tatverdächtigen werde unter anderem wegen des Delikts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

(dpa)