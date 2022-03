Landes-Sportverband bietet Ukraine-Flüchtlingen Unterschlupf

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) will Flüchtlingen aus der Ukraine helfen und bietet Notunterkünfte an.

Wie der Verband am Montag mitteilte, stehen als Sofortmaßnahme in seinen vier Sportcamps in Inzell, am Spitzingsee, in Regen und in Bischofsgrün Notunterkünfte zur Verfügung.

Die Abstimmung der Aufnahmen erfolge mit den jeweiligen Kommunen vor Ort und mit der Task Force des Bayerischen Innenministeriums. Erste Flüchtlinge haben den Angaben zufolge das Angebot bereits angenommen. Zudem stünden 250.000 FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung.

"In unserer starken Solidargemeinschaft wollen wir den Geflüchteten aus der Ukraine aktiv helfen, um ihnen in dieser humanitären Katastrophe beizustehen", erklärte BLSV-Präsident Jörg Ammon vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine.

