Sperrung des Flughafen-Bahnhofs - Kritik an Kommunikation

Vor der fast dreiwöchigen Sperrung der Bahnstrecke zum Münchner Flughafen-Bahnhof hat der Fahrgastverband Pro Bahn die Kommunikation der Bahn kritisiert.

Besonders Menschen, die nur selten zum Flughafen fahren, könnten mit den Fahrplanänderungen überfordert sein, sagte Marco Kragulji vom Fahrgastverband der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Statt eines einzigen Plakates gebe es zahlreiche digitale Dokumente. "Man muss sich alles selbst zusammensuchen", sagte Kragulji.

Pro Bahn befürchtet auch, dass es nicht genug Busse und an manchen Stationen nicht genug Fahrstühle geben könnte. Da die Menschen zum Flughafen oft mit viel Gepäck reisen, könnte es laut Kragulji zu langen Wartezeiten kommen.

Bis Mitte November fahren fast drei Wochen lang keine Züge mehr den Münchner Flughafen an. Wie geplant würden die Bauarbeiten ausgeweitet und in der Zeit Busse eingesetzt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag. Fahrgäste, die zum Flughafen möchten, sollten mit bis zu 45 Minuten längeren Fahrzeiten rechnen. Die Bahn erneuert mehr als vier Kilometer Gleise und sechs Weichen. Außerdem finden Tunnelarbeiten statt - auch im Flughafen-Bahnhof selbst wird gewerkelt.

Die Sperrung der Strecke sollte laut Bahn am Montag gegen 23.00 Uhr beginnen. Vom 13. November an sollen demnach wieder Züge am Flughafen-Bahnhof halten und abfahren.

(dpa)