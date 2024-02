Fastnacht

Die Landtagspräsidentin wird zur Dompteurin

Ilse Aigner (r, CSU), Landtagspräsidentin, und Dr. Katja Wildermuth, kommen zur Livesendung des Bayerischen Rundfunks "Fastnacht in Franken" in den Mainfrankensälen.

Die Chefin im Zirkus - und im Parlament: Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich zur Prunksitzung "Fastnacht in Franken" am Freitag in Veitshöchheim als Dompteurin verkleidet - mit Frack und kleinem Stoff-Löwen.

"Manchmal kommt man sich auch im Parlament wie eine Dompteurin vor", scherzte sie über ihre Kostümwahl. Auf die Idee für die Verkleidung sei sie selbst gekommen, für die Umsetzung habe das Team vom Mainfrankentheater Würzburg gesorgt. Infos zur Fastnacht in Franken (dpa)

