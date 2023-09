Hubert Aiwanger hat jegliche Glaubwürdigkeit verspielt

Es geht bei dieser Diskussion schon lange nicht mehr um das "unerträgliche Flugblatt". Es geht wohl um mediale Machtausübung und politische Auseinandersetzungen.



"Aiwanger ist in der Vergangenheit immer wieder dadurch aufgefallen, dass er sich – in der Sprache der rechten Populisten – auf die Seite der „kleinen Leute“ geschlagen hat," so Kümpfbeck.

Das scheint die größte Verfehlung von Aiwanger zu sein: Er positioniert sich gegen ein akademisches Wohlstandsmilieu, das eine moralische Weltrettungs-Agenda verfolgt. Er stellt sich einfach und provokativ auf die Seite der "kleinen Leute", die die Kosten dieser Weltrettung (Klima, Migration, Landwirtschaft) kulturell und wirtschaftlich zu tragen hat. Da fragen sich einige Journalisten natürlich: Darf der das? Aiwanger, als ein Vertreter dieser "kleinen Leute" soll daher sanktioniert werden. Dafür werden auch gesetzwidrige Praktiken, wie die Beschaffung des Flugblattes durch einen Lehrer, als problemlos angesehen. Der Zweck heiligt schließlich die Mittel: eine Prämisse, die schon die römischen Philosophen abgelehnt haben.

Die Schule als Schutzraum ist abgeschafft. Vor der heutigen modernen Inquisition hat sich jeder zu rechtfertigen, auch wenn die angeklagten Taten über 35 Jahre zurückliegen. Die historische Inquisition kannte Verjährungsfristen, es gab noch ein Bewusstsein von der Wandelbarkeit eines Charakters, die heutige Inquisition kennt nur Gut oder Böse. Eine Dichotomie, die schon Nietzsche beklagte.



"Es wäre ein Leichtes und das Richtige gewesen für Hubert Aiwanger, am vergangenen Freitag die Vorwürfe der Süddeutschen Zeitung einzugestehen", so Kümpfbeck.

Der "bockige" Aiwanger soll also gefälligst Taten eingestehen, die er selbst nicht begangen hat. Eine doch perfide Aufforderung. Leider war es der Bruder, aber das vergisst man schnell im Eifer des Gefechtes und dass da Sippenhaftung praktiziert wird, merkt der flüchtige Leser wohl eh nicht. Aiwanger hin oder her - die Familie ist ja die selbe.

Ferner soll Aiwanger "Demut" zeigen, vor wem? fragt man sich; vor ausgesuchten Printmedien?, die kein Problem darin sehen, als Ankläger und Vollstrecker in einem Prozess gleichzeitig aufzutreten. Diese "Demut-Semantik" aus dem christlichen Kontext zeigt, wie sich einige Pressevertreter heute verstehen, als Instanz, vor der man/frau die Knie zu beugen hat. Früher hat nur Gott über die Priester "Demut" eingefordert. Jetzt haben diese Aufgabe anscheinend einige Journalisten übernommen.

Doch der "bockige" Aiwanger will nicht, "er keilt in alle Richtungen" so Kümpfbeck. Bei genauerem Hinsehen ist es allerdings nur eine Richtung, die allerdings jeden Ungehorsam als Häresie ansieht.

Die Prediger des reinen Gewissens beklagen ein "täuschen und tarnen, tricksen und taktieren" - wo sie doch die objektive Wahrheit schon längst aufgedeckt haben. Aber der kritische Beobachter fragt sich: Ist es wirklich so?

Die Zukunft wird es zeigen.

