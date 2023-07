Freibäder

17:59 Uhr

Aufgeheizte Stimmung: Warum es im Freibad so oft nach Ärger riecht

Polizisten in einem Berliner Freibad: In der Hauptstadt gerieten zuletzt Badegäste und Personal aneinander.

Plus Eigentlich ist das Freibad der Inbegriff des Sommers. Doch nicht immer herrscht eitel Sonnenschein, stattdessen gibt es Streit, Randale, Schlägereien. Warum brennen bei den Badegästen so oft die Sicherungen durch?

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

So riecht der Sommer. Nach Sonnencreme und Chlor und Frittenfett. Nach Freibad eben, Inbegriff für so vieles. Auch im Neuburger Brandlbad riecht es so. Mücken surren an diesem heißen Nachmittag über den sonnengegerbten Rasen, auf dem Handtücher wie Konfetti verteilt sind. Durchs Wasser pflügen kraulende Schwimmer, auf der Rutsche lachen Kinder, Senioren dösen im Schatten. Doch nicht immer geht es hier – und in den anderen Freibädern der Republik – so entspannt zu. Immer wieder heizt sich die Stimmung dermaßen auf, dass die Lage schließlich eskaliert. Im Sommer riecht es eben auch oft nach Ärger.

Maik Müller, Flipflops, Käppi, Sonnenbrille, kennt das. Der Leiter des Neuburger Brandlbads sitzt gerade beim Mittagessen an einem Tisch gleich neben dem Kiosk. „Wir werfen fast täglich jemanden raus“, sagt der 43-Jährige, trinkt einen Schluck Cola und tunkt ein paar Pommes in die Mayonnaise. „Und an mindestens zwei von sieben Tagen wird man beleidigt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen