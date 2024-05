Nach wechselhaftem Wetter: Sonnenschein zum Vatertag

Sonnenbrille statt Regenjacke: Nach unbeständigem Wetter steigen die Temperaturen fast pünktlich zu Christi Himmelfahrt.

Nach Wind, Regen und Gewittern kommen nun mildere Temperaturen und Sonnenschein nach Bayern. In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vom Mittwoch nach oben und der Regen lässt pünktlich zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag nach.

Wechselhafter bleibt es zunächst noch am Mittwoch: Dichte Wolken trüben in Bayern vielerorts den Himmel. Im Süden kann es auch regnerisch werden, an den Alpen erwartet der DWD Dauerregen. Lediglich Menschen in Mainfranken haben die Chance auf etwas Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen reichen von 10 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen sich Wolken und Regen zurück. Ausflügler können sich freuen: Die Meteorologinnen und Meteorologen sagen für den Feiertag Temperaturen von bis zu 22 Grad voraus. Auch zum Wochenende wird es sonnig, warm und trocken. Am Freitag soll es bis zu 24 Grad warm werden, am Samstag bis zu 25 Grad.

(dpa)