Total goofy? Das sagen Jugendliche zum Genderverbot an den Schulen

"... Regulierung unserer Sprache kann es eher zu Intoleranz und Ablehnung in der Gesellschaft kommen."

Sehe ich als eine vollkommen falsche Schlussfolgerung. Entscheidend ist doch, was in eine Sprache, explizit in ein Wort hinein intepretiert wird, was bzw. wie ein Wort, ein Begriff, inhaltlich belegt ist. Das drückt die Sprache aus; das ist der Kern der Sprache. Wenn ein Wort positiv aber auch negativ interpretiert wird, muss ich nicht auf Biegen und Brechen versuchen, jetzt eine von mir gewünschte Korrektur herbeizuführen. Nach wie vor ergibt sich der Inhalt des Gesagten aus der Gesamtheit. Nur scheint dies bei so vielen dieser Genderverfechter nicht vermittelbar zu sein. Zu versuchen, für alles und jedes eine ein-eindeutige Bezeichnung zu finden verhunzt die Sprache. Schon unsere Vorfahren hatten nicht für alles eindeutige Begriffe sondern lebten wunderbar mit Mehrdeutigkeiten. Scheinbar sind Genderverfechter heute nicht mehr in der Lage, Varianten in der Sprache zu erkennen bzw. erkennen zu wollen. Lässt dies nicht auf die geistige Flexibilität schließen.

