Total goofy? Das sagen Jugendliche zum Genderverbot an den Schulen

Plus Das bayerische Genderverbot polarisiert. Aber wie stehen Schülerinnen und Schüler zur geschlechtergerechten Sprache? Vier Jugendliche erzählen.

Von AZ

Beim Genderverbot haben es Bayerns Schülerinnen und Schüler besser als ihre Lehrkräfte: Letztere dürfen in offiziellen Schreiben, Prüfungen und Arbeitsblättern seit 1. April keine geschlechtersensible Sprache mehr verwenden. Momentan sieht es zwar nicht danach aus, als würden einzelne Verstöße sanktioniert. Kinder und Jugendliche aber sind ohnehin fein raus. Wer etwa in einem Aufsatz gendert, bekommt keinen Punkteabzug. Angestrichen werden die Sonderzeichen aber schon. Wie sehen bayerische Schülerinnen und Schüler die Debatte ums Gendern? Wir haben vier Jugendliche gefragt.

"Akzeptanz und Respekt gegenüber jedem zeigen"

"Wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse ändern, schlägt sich das auf die Sprache nieder. Damit ist hauptsächlich die brennende Genderdebatte gemeint, denn für die einen ist es ein Ausdruck der Gleichstellung und für die anderen ist es eine Bevormundung. Der bayerische Ministerrat hat ein 'Verbot der Gendersprache' beschlossen, aber ist das wirklich nötig? Meiner Meinung nach sollte es weder eine Pflicht noch ein Verbot geben, denn durch die drastische Regulierung unserer Sprache kann es eher zu Intoleranz und Ablehnung in der Gesellschaft kommen. Stellt euch vor, jeder muss von heut auf morgen in Jugendsprache sprechen. Das wäre crazy! So haben meine Eltern bis vor Kurzem noch gedacht, dass das Wort 'gendern' eine Erfindung der Jugendsprache ist und verwenden leider den Begriff 'goofy' (Jugendsprache für "tollpatschig, albern", Anmerkung d. Redaktion) immer noch nicht richtig. Mir ist es einfach nur wichtig, dass wir Akzeptanz und Respekt gegenüber jedem zeigen, denn es wäre doch Schwachsinn, wenn wir uns weiter bekriegen, nur weil es eine Vielfalt von Meinungen über ein Sternchen in unserer Sprache gibt. Im Großen und Ganzen wäre somit mein Lösungsansatz, dass wir jedem seinen eigenen Sprachfreiraum geben, sodass man sich in kleinen Schritten aufeinander zubewegt. Gibt es keine wichtigeren Themen, wie die Klimakrise, den Fachkräftemangel oder die Digitalisierung an Schulen? Interessiert es niemanden, dass ich mit einem Tageslichtprojektor aus der Dino-Zeit arbeiten muss!?" Laurentina, 15 Jahre, Augsburg

