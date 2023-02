Prozess nach gewaltsamem Tod einer Afghanin: Urteil erwartet

Nach dem gewaltsamen Tod einer Afghanin, deren Leiche in Bayern gefunden wurde, wird im Prozess gegen deren Brüder heute in Berlin das Urteil erwartet.

Die Männer sollen die 34-Jährige ermordet haben, weil die zweifache Mutter ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollte. Das widersprach laut Anklage den Moralvorstellungen der Familie. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben die Brüder die Frau im Juli 2021 in eine Falle gelockt und umgebracht. Ihre Leiche sollen sie in einem Rollkoffer per ICE nach Bayern gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft hat jeweils lebenslange Haft wegen Mordes gefordert.

Der ältere Bruder hatte im Prozess die Tötung der Schwester gestanden, dabei aber eine Art Unfall in einem Streit geschildert. Sein nach eigenen Angaben inzwischen 24 Jahre alter Bruder sei nicht beteiligt gewesen, so der 27-Jährige. Seine Anwälte verlangten einen Schuldspruch wegen Körperverletzung mit Todesfolge und eine Haftstrafe von maximal fünf Jahren. Die Verteidiger des jüngeren Angeklagten plädierten auf Freispruch.

(dpa)